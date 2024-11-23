انت الأن تتابع خبر قوم شوفها دلوقتي.. ظهور هذه العلامة على واتساب يعني أن تليفون متراقب وبيتجسسوا عليك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت تقارير تقنية مستخدمي تطبيق واتساب من بعض الأخطاء التي قد تتسبب في تسريب بياناتهم، مؤكدة على ضرورة أن يتجنب الشخص أي رسائل تصل إليه من خلال حسابات مجهولة، حيث إن تلك الرسائل في الأغلب تحتوى على روابط مفخخة، وربما تتسبب في اختراق هاتفه المحمول.

تحذير لكل مستخدمي واتساب

هناك بعض الأساليب الجديدة والمتطورة التي يستخدمها المحتالون من أجل الوصول إلى حساب الضحية، وربما أشهر هذه الحيل هي الرسائل التي تظهر وكأنها من دعم التطبيق، ولكن الحقيقة غير ذلك تمامًا، فهذه الرسالة التي تأتي على هيئة تنويه بضرورة تحديث البيانات أو إرسال كلمات المرور أو الحصول على رمز التحقق، فعلى الأغلب هدفها هو سرقة بيانات الضحية.

ونوهت التقارير التقنية إلى خطورة مشاركة كلمات المرور أو بيانا الدخول مع أي شخص مهما كان، حتى ولو كان أحد أفراد العائلة أو من الأصدقاء المقربين.

علامات تشير إلى حدوث اختراق للموبايل