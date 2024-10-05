العالم اليوم - بصواريخ فادي 1‏.. حزب الله يقصف قاعدة عسكرية قرب حيفا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 5 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - أعلنت جماعة حزب الله اللبناني، السبت، أنها أطلقت مجموعة من صواريخ فادي 1‏ على قاعدة ‏رامات ديفيد ‏جنوب شرقي حيفا شمالي إسرائيل.

ويقول حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجوم قادته الحركة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتريد إسرائيل من حزب الله أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزاما بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في غزة.

رامات ديفيد