رجاء الجداوي كانت قدوة في الأناقة والأدب.. أبرز تصريحات سوسن بدر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة سوسن بدر عن امتنانها لدور والدتها الكبير في حياتها، حيث كانت داعمة أساسيًا لها في بداية مشوارها الفني، وأشارت إلى أن والدتها تحملت مسؤولية تربية ابنتها ياسمين في فترات انشغالها بالتمثيل، وأكدت أنها عادت للتمثيل فقط بعد أن اطمأنت على ابنتها، قائلة:" والدتي دعمتني كتير في بداية حياتي الفنية، وربت بنتي لما كنت مشغولة؛ لإني مكنتش متفرغة لها، ورجعت للتمثيل بعد ما اطمأنيت على بنتي وكبرت".

علاقة سوسن بدر بوالدتها

وذكرت سوسن بدر خلال تصريحاتها مع الإعلامي محمود سعد أن والدتها كانت تعاني من مرض الزهايمر، وأن ابنتها ياسمين هي من تتولى رعايتها، مُعلقة:" والدتي أصيبت بالزهايمر، وياسمين هي اللي رعتها لإني كنت في وقت كان فيه تمثيل ومسئوليات ".

تجربة سوسن بدر في مسلسل "طريقي"

وأوضحت سوسن بدر أنها جسدت تجربتها الشخصية مع والدتها في مسلسل "طريقي"، حيث استأذنت المؤلف والمخرج قبل تنفيذ تلك التجربة، مُضيفة: "جسدت تجربتي مع والدتي في مسلسل طريقي، واستأذنت المؤلف والمخرج، وكنت بدي حرية لنفسي في تجسيد دور والدتي في طريقي".

أول قصة حب في حياة سوسن بدر



كشفت سوسن بدر عن أول قصة حب في حياتها، والتي كانت مع ابن الجيران، مشيرة إلى أنها التقت به مجددًا بعد سنوات عديدة.

تأثير الفنانين في حياة سوسن بدر

وصفت سوسن الفنان نور الشريف بأنه كان بمثابة "مكتبة متنقلة"، فقد كان يشجعها على القراءة، وعبّرت عن أهمية الثقافة في المجال الفني، كما تحدثت عن عادل إمام، مشددة على أنه يرى أن الفنان الذي يفتقر للثقافة يعتبر "نصف موهبة"، قائلة:" نور الشريف كان أستاذي وعلمنا إن الثقافة تكمل موهبتنا، وعادل إمام شايف إن الفنان دون ثقافة هو نصف موهبة".

وتذكرت سوسن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي كان لها دور كبير في مسيرتها كعارضة أزياء، مشيرة إلى أنها تعلمت منها قيم الأناقة والثقة بالنفس، مُعلقة:" رجاء الجداوي علمتني كيف أكون ليدي مش بس عارضة أزياء، اشتغلت كعارضة أزياء في بداية مشواري وكانت رجاء الجداوي هي اللي اختارتني، وعلمتني المشي والضحك بلياقة والأناقة في التعامل، رجاء الجداوي كانت قدوة مش بس في المظهر، بل في الأناقة والأدب".