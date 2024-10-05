وزارة الصحة توجه نصائح هامة للجميع بشأن توجيه الأطفال لممارسة النشاط البدني

انت الأن تتابع خبر وزارة الصحة توجه نصائح هامة للجميع بشأن توجيه الأطفال لممارسة النشاط البدنيو الأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت منذ قليل وزارة الصحة السعودية عن إطلاق حملة وطنية هامة، حيث تهدف تلك الحملة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل المحافظة على جسم رياضي مميز، حيث أكدت الوزارة على مجموعة من الإرشادات الهامة التي يجب على جميع الأطفال اتباعها خلال ممارسة الرياضية خلال هذه المرحلة، وذلك حرصاً على سلامتهم، وسوف نكشف لحضرتكم التفاصيل من خلال هذه المقال.
وزارة الصحة توجه نصائح هامة للأطفال أثناء ممارسة الرياضة
- شددت الوزارة من خلال البيان الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، على ضرورة الحد من الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية خلال هذه الفترة، حيث كشفت العديد من الدراسات على خطورة تلك العادة السيئة التي تضر بصحة أطفالنا، وضرورة وتوجيههم نحو ممارسة الأنشطة الحركية المتنوعة مثل المشي، أو ركوب الدراجات، والقفز بالحبل، استخدام السلالم، السباحة، وكرة القدم وعمل التمارين الرياضية وغيرها من الأنشطة الحركية التي تعود على الأطفال بالنفع العام على أجسامهم وصحتهم.
- وناشدت الوزارة جميع المواطنين والوافدين على أراضيها بضرورة المشاركة الفعالة في تشجيع أطفالهم خلال هذه المرحلة على ممارسة الأنشطة البدينة، مؤكدة للجميع أن التدرج في زيادة النشاط البدني لمدة ساعة يومياً، مع ضرورة ممارسة الأنشطة العائلية، يساهم على تحفيز الأطفال على المشاركة في التمارين والأنشطة البدنية والحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية خلال الفترة القادمة وفق رؤية المملكة في 2030.
- وأصدرت وزارة مجموعة مميزة من التوصيات من أجل تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم خلال المرحلة القادمة، مؤكدة على دور الأهل والأسرة في تشجيع أطفالهم على ممارسة الأنشطة البدنية مع تقليل الوقت الذي يقضونه على الهواتف المحمولة أو الشاشات لممارسة الألعاب، والتي منها اللهو في الهواء الطلق والأماكن المفتوحة وركوب الدرجات وغيرها مما سبق ذكره في المقال.