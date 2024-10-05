وزارة الصحة توجه نصائح هامة للجميع بشأن توجيه الأطفال لممارسة النشاط البدني

انت الأن تتابع خبر وزارة الصحة توجه نصائح هامة للجميع بشأن توجيه الأطفال لممارسة النشاط البدنيو الأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منذ قليل وزارة الصحة السعودية عن إطلاق حملة وطنية هامة، حيث تهدف تلك الحملة إلى تشجيع الأطفال على ممارسة النشاط البدني بانتظام خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل المحافظة على جسم رياضي مميز، حيث أكدت الوزارة على مجموعة من الإرشادات الهامة التي يجب على جميع الأطفال اتباعها خلال ممارسة الرياضية خلال هذه المرحلة، وذلك حرصاً على سلامتهم، وسوف نكشف لحضرتكم التفاصيل من خلال هذه المقال.

وزارة الصحة توجه نصائح هامة للأطفال أثناء ممارسة الرياضة