انت الأن تتابع خبر «بشرتك هتنور في العتمة»... افضل كولاجين طبيعي باستخدام اللبان الذكر لتبييض البشره ثلاث درجات افتح وفي اسبوع فقط.. طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد لبان الذكر من أبرز المواد الطبيعية المعروفة بفوائدها المتنوعة، خصوصا في مجال العناية بالبشرة، فهو يساهم بشكل فعال في إزالة التجاعيد ويقلل من العلامات والخطوط التي تظهر مع الشيخوخة، و يعتبر أفضل كولاجين طبيعي يمكن استخدامه للحفاظ على صحة البشرة وجمالها، و لهذا السبب، تسعى العديد من النساء لاستخدامه في الوصفات الطبيعية لتحقيق النتائج المثلى، و من خلال هذا المقال، سنستعرض كيفية إعداد كريم لبان الذكر المميز الذي يساعد في شد التجاعيد ويمنح البشرة النعومة والإشراق والجمال في فترة زمنية قصيرة.

هل يمكن عمل ماسك لبان الذكر

يمكن إعداد كريم لبان الذكر بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والمكونات اللازمة.

كمية مناسبة من لبان الذكر.

4 ملاعق من كريم الترطيب.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة عصير ليمون.

سبل التحضير والإعداد للماسك

في البداية، استخدمي الخلاط الكهربائي لطحن لبان الذكر حتى يصبح ناعما كالدقيق، و أضيفي مسحوق لبان الذكر إلى الكريم المرطب وامزجيه جيدا، بعد ذلك، قومي بإضافة زيت الزيتون واستمري في الخلط حتى تحصلي على مزيج متجانس، أضفي النشا وواصلي التحريك، وفي النهاية أضيفي عصير الليمون مع الاستمرار في الخلط، و ضعي المزيج في وعاء مناسب واحتفظي به في الثلاجة.

طريقة الاستخدام: استخدمي المزيج على بشرة جافة ونظيفة وخالية من العيوب، من الأفضل استعمال الخليط مرتين يوميا، في الصباح والمساء، لتحقيق أفضل النتائج في شد تجاعيد البشرة وزيادة إشراقتها ونضارتها وإزالة البقع والتصبغات.

طريقة استخدام لبان الذكر كمنقوع