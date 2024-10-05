انت الأن تتابع خبر موجود في كل البيت.. عشبة معجزة منتشرة بكثرة دون أن يدرك أحد حجم قيمتها الثمينة جداً.. (تعرفوا عليها) ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الهندباء تعد من الأعشاب الطبيعية المفيدة جداً لصحة الشعر حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تقوية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي وطبيعي إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر طويل وصحي فإن صنع خلطة الهندباء يمكن أن يكون الحل الأمثل فهي تغذي فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر وتضيف لمعان طبيعي للشعر.
عشبة معجزة منتشرة بكثرة دون أن يدرك أحد حجم قيمتها الثمينة جداً
- لتحضير خلطة الهندباء يتم استخدام أوراق الهندباء الطازجة أو المجففة يتم غلي حفنة من أوراق الهندباء في كمية من الماء لمدة عشر دقائق ثم يترك الخليط ليبرد بعد ذلك يتم تصفية الماء من الأوراق وتوضع في وعاء جانبي أما بقايا الأوراق المسلوقة فيتم مزجها مع ملعقتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وذلك لتكوين معجون يتم وضعه على فروة الرأس.
- يتم تدليك فروة الرأس بهذا المعجون لمدة عشر دقائق بحركات دائرية حيث يساعد التدليك في تحسين الدورة الدموية وتحفيز بصيلات الشعر مما يعزز من نمو الشعر بعد ذلك يترك المعجون على الشعر لمدة نصف ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو.
- أما الماء الذي تم تصفيته من الهندباء فيتم استخدامه كغسول للشعر بعد غسله بالشامبو حيث يساهم هذا الغسول في تنظيف فروة الرأس بعمق ويعمل على تقوية الشعر من الجذور إلى الأطراف كما يساعد في تحسين لمعان الشعر وإضافة طبقة حماية طبيعية.
- تتميز هذه الخلطة بأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في محاربة تلف الشعر الناتج عن العوامل البيئية مثل التلوث وأشعة الشمس كما أن الهندباء تعمل على ترطيب الشعر بفضل احتوائها على الأحماض الدهنية التي تعيد للشعر حيويته وتمنع تقصفه.
- للحصول على أفضل النتائج ينصح باستخدام خلطة الهندباء مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يمكن الاستمرار في استخدامها لفترة طويلة للحصول على شعر صحي وطويل كما يُفضل اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر.
- في النهاية خلطة الهندباء تعد حل طبيعي وفعال لكل من يرغب في تحسين صحة شعره وزيادة طوله بطرق طبيعية فهي تساعد على تقوية الشعر من الجذور وتمنحه لمعانا وحيوية.