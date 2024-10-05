نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يخطط للتعاقد مع بديل محمد صلاح من الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة بأن ليفربول يدرس خيارا مفاجئا لخلافة النجم المصري محمد صلاح، الذي ينتهي عقده في صيف 2025، مما يمنحه فرصة التوقيع مع أي نادي آخر في يناير المقبل.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد تم اختيار كريم أديمي، لاعب بروسيا دورتموند، ليكون بديلًا لمحمد صلاح في حالة رحيله بنهاية الموسم الحالي، خصوصًا مع وجود اهتمام كبير من عدة أندية بخدمات اللاعب المصري.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يعد ميزانية قدرها 41 مليون يورو للحصول على خدمات أديمي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح حول تجديد عقده.

وأصبح محمد صلاح محط اهتمام من أندية أوروبية وسعودية ترغب في الحصول على خدماته مجانًا بعد انتهاء عقده مع ليفربول، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي يسعى للتعاقد معه بعقد يمتد لثلاث سنوات.