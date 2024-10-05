الرياضة

كمونة: فضلت الانتقال لنادي الزمالك لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، فضل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء رغم تلقيه عروض عديدة من أندية الدوري المصري حينذاك.

كمونة: فضلت الزمالك على عروض كثيرة

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "وصلتني عروض كثيرة أثناء لعبي لنادي المنصورة ولكن انتمائي للزمالك كان السبب في تفضيلي الانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "تواجدي في منتخب مصر مع الهولندي رود كرول سهل انتقالي لنادي الزمالك فكان يثق في إمكانياتي".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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