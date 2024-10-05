كمونة: فضلت الانتقال لنادي الزمالك لهذا السبب!

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، فضل الانضمام لصفوف القلعة البيضاء رغم تلقيه عروض عديدة من أندية الدوري المصري حينذاك.

كمونة: فضلت الزمالك على عروض كثيرة

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع النجم محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "وصلتني عروض كثيرة أثناء لعبي لنادي المنصورة ولكن انتمائي للزمالك كان السبب في تفضيلي الانتقال إلى القلعة البيضاء".

وأضاف: "تواجدي في منتخب مصر مع الهولندي رود كرول سهل انتقالي لنادي الزمالك فكان يثق في إمكانياتي".