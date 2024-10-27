نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق العشري: العين أجهز من الأهلي ومن يفرض أسلوبه سيفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال طارق العشري نجم الكرة المصرية السابق، إن العين الإماراتي الأجهز فنيًا قبل مباراة الأهلي، بسبب المشاركة في المباريات المحلية والآسيوية.

وأضاف طارق العشري، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن مباراتا السوبر جهزا الأهلي بشكل كبير، ومثل هذه المباريات تعكس العلاقات بيننا وبين الإمارات، وتحصل على اهتمام الجماهير هنا وهناك، وخاصة أن الكرة الإفريقية أمام الكرة الآسيوية.

وتابع طارق العشري: كولر يعكف وجهازه الفني على دراسة نقاط الضعف في فريق العين الإماراتي، وهو الحال نفسه للفريق الآخر، وهي مباراة بين فريقين كبيرين، ولكل فريق منهما نقاط قوة وضعف.

وأكمل العشري: الأهلي سيكون حذرا في النواحي الهجومية لفريق العين، كما أنه سيعمل على استغلال الثغرات الدفاعية للفريق الإماراتي واستغلال أنصاف الفرص، وعلى الأهلي أن يكون هناك توازنًا في النواحي الدفاعية والهجومية.

واختتم طارق العشري: من سيفرض أسلوبه في المباراة هو من سيفوز، وكلا الفريقين سيكونا حريصين، وعلى الأهلي أن يُقلل من ارتكاب الأخطاء، حتى لا يستغلها فريق العين.

