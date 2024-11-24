نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي ينتقد إدارة الأهلي بسبب وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد الإعلامي كريم رمزي، مسئولي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر.

كريم رمزي بتحدث عن إصابة وسام أبو علي

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "جميع الاخبار التي أفادت بإصابة وسام أبو علي في مشط القدم، مجرد اجتهادات فقط".

وأضاف:" دائما ما أُشيد بتعامل إدارة النادي الأهلي في جميع الملفات الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم، واتفهم أن النادي الأهلي يتكتم عن الحديث عن صفقة أو تجديد لاعب، ولكن التكتم عن إصابة لاعب، هذا أمر غريب".

وأشار:" النادي الأهلي حتى الآن لم يكشف عن تفاصيل إصابة وسام أبو علي، ومدة غيابه، والأندية الكبيرة لا بد أن توضح هذه التفاصيل، مثلما فعل نادي مانشستر سيتي من قبل حين إصابة رودري"

ثم أتم كريم رمزي عن إصابة أبو علي:" هناك معلومة وصلت لي من أحد المقربين في النادي الأهلي، أن وسام أبو علي لن يعود للمشاركة في المباريات، إلا في شهر يناير المقبل، ولكن هذا الحديث أيضا ليس مؤكدا".

