قرار ناري من رابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري (تفاصيل)

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رياض - احمد صلاح - اتخذت رابطة الأندية المصرية المحترفة قرارًا عاجلًا بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وهي الأحداث التي تتعلق بالمؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وشهد خلاف بين مراقب المباراة والصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالقبرصي نيكوديموس بابافاسيلو، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بسبب اعتراض المراقب على الأسئلة مما سبب في أزمة، ورفض الصحفيون حضور مؤتمر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

بيان ناري من رابطة الأندية بشأن مؤتمر الأهلي والاتحاد السكندري

وأصدرت رابطة الأندية بيانًا رسميًا تعلن خلاله احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقديرها لمجهودهم في تغطية المباريات، معبرة عن رفضها الأحداث التي حدثت معهم في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

وقالت الرابطة: «تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة على احترامها للمنظومة الإعلامية والصحفيين وتقدر المجهود الذين يقومون به في تغطية المباريات».

وأضافت: «وعلى ما سبق قامت الرابطة بالسماع إلى جميع الأطراف، وقامت الرابطة باستدعاء مراقب المباراة من أجل التحقيق معه لكنه اعتذار عن الخضوع للتحقيق».

قرار من رابطة الأندية بعد التحقيق

وأعلنت الرابطة قرارها بعد إجراء التحقيق وذلك باستبعاد المراقب من جميع المباريات التي تقوم الرابطة بتنظميها خلال الفترة المقبلة لأسلوبه الغير مقبول.

وقالت الرابطة: «بعد استبيان الحقائق من أطراف مختلفة، فقد تأكد عدم تعامل المراقب وفقًا للمهام المحددة له والتحدث مع الصحفيين بشكل غير لائق وعليه قررت الرابطة استبعاد مراقب المباراة من جميع المباريات التي تنظمها الرابطة».

قرار من رابطة الأندية بعد التحقيق