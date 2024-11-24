نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يرفض المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عندما يستبعد لاعب من التشكيل يبعده بصورة كبيرة عن المشاركة في اللقاءات.

تصريحات سيد معوض نجم منتخب مصر السابق

وقال سيد معوض نجم منتخب مصر السابق في تصريحات تلفزيونية: غياب وسام أبو علي عن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، أثر سلبيا على الأحمر.

وأضاف: المقارنة بين وسام أبو علي وكهربا ظالمة، خاصة وأن الأول يشارك بصفة مستمرة في المباريات عكس الأخير.

واختتم: مارسيل كولر عندما يبعد لاعب عن التشكيل الأساسي، يبعده بشكل كبير مثلما حدث مع بيرسي تاو ورضا سليم.

