نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف أشرف داري من المشاركة مع الأهلي أمام سيراميكا بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى أن الجهاز الطبي للأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق عن مباراة العين الإماراتي بعد غد، الثلاثاء، في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال للإصابة في كاحل القدم.

أشرف داري يغيب عن مباراة الأهلي وسيراميكا

أضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " الجهاز الطبي أوضح أن المدافع المغربي يحتاج أسبوع حتى يتماثل للشفاء بشكل تام، ليواصل بذلك الغياب عن الأهلي بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في بطولتي السوبر الأفريقي والسوبر المصري الأخيرتين".

وتابع: "من المقرر أن يعود أشرف داري للتدريبات الجماعية بداية الأسبوع المقبل حسب تأكيدات الجهاز الطبي".

وأردف: "سيكون من الصعب لحاقه بمباراة سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ".