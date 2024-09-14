نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر نادي ليفربول أمام نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

سجل كالوم هودسون أودودي أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة 72، بعد تمريرة من إيلانجا إلى زميله كالوم الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة رائعة، سكنت الشباك على يسار الحارس أليسون بيكر.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام نوتنجهام فورست

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره ميلان الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل 17-9-2024 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.