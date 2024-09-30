انت الأن تتابع خبر مدة غياب محمد هاني بعد إصابته بجزع في الرباط الصليبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير النادي الأهلي معرفة مدة غياب الظهير الأيمن محمد هاني، الذي تأكد إصابته بجزع في الرباط الصليبي، بعد إصابته في مباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

تعرض محمد هاني للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات كأس السوبر الأفريقي، الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب المملكة آرينا، بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي أن مدة غياب محمد هاني ستتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بعد الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية”.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية مجددًا يوم السادس من شهر أكتوبر المقبل بعد فترة راحة سلبية قاربت العشرة أيام منحها الجهاز الفني للاعبين بعد خسارة كأس السوبر الأفريقي، الجمعة الماضي، أمام الزمالك الغريم التقليدي بركلات الترجيح.

يأتي ذلك استعدادًا لخوض الفريق الأحمر مواجهته الافتتاحية ببطولة كأس العالم للأندية الإنتركونتيننتال أمام العين الإماراتي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي المسابقة الدولية.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بدولة الإمارات في نظامها الجديد بتواجد الزمالك أيضًا ومن المتوقع أن تكون المسابقة خلال شهر أكتوبر المقبل، لكن التوقيت الخاص ببدء الفعاليات لم يحدد من اتحاد الكرة.