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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، عن روشتة عودة النادي الأهلي إلى الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة، بعد خسارة السوبر الإفريقي.

محمد عبد الجليل: الأهلي يحتاج محمد رمضان في منصب مدير الكرة.. بالرغم من أنه سبب رحيلي

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن الأهلي عليه العودة لمدير كرة قوي وليس بالضرورة سيد عبد الحفيظ لكن من الممكن وجود شخصية قوية مثل محمد رمضان وعلينا العودة لأيام مثل أيام طارق سليم.

وأضاف محمد عبد الجليل: كان لدينا تركيز قوي عكس الوقت الحالي، ومحدش صبر عليّ في الأهلي 6 أشهر وهناك لاعبين يتم الصبر عليهم 5 سنين، ومن صوت على رحيلي من الأهلي هو طارق سليم ومعه محمد رمضان لذلك أطالب بعودته من أجل إعادة الاتزان.

واختتم محمد عبد الجليل: من فاز في السوبر الإفريقي هو من كان عنده نخوة أكثر، وجميعنا رأينا كيف جمع شيكابالا لاعبي الزمالك وحفزهم قبل المباراة.

