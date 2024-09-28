مكون موجود في كل بيت.. وفوايد كتير لا حصر لها يحمى من السرطان ويعالج البشرة.. (هقولك عليه)!!

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رياض - احمد صلاح - يعرف الكركم “بالورس” وهو من التوابل التي تستخدم في المطبخ الآسيوي، كما يوجد فوائد صحية للكركم عديدة لا تعد ولا تحصى، حيث يستخدم في بعض الحالات الصحية ويعرف الكركم بفوائده منذ مئات السنين، كما يستخدم في الطب الصيني والهندي القديم، لذلك سوف نقوم بتوضيح فوائد الكركم من خلال دوت الخليج

فوائد الكركم العلاجية

يستخدم الكركم في العديد من العلاجات الطبية والتي تتمثل في الآتي: