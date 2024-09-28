انت الأن تتابع خبر مكون موجود في كل بيت.. وفوايد كتير لا حصر لها يحمى من السرطان ويعالج البشرة.. (هقولك عليه)!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعرف الكركم “بالورس” وهو من التوابل التي تستخدم في المطبخ الآسيوي، كما يوجد فوائد صحية للكركم عديدة لا تعد ولا تحصى، حيث يستخدم في بعض الحالات الصحية ويعرف الكركم بفوائده منذ مئات السنين، كما يستخدم في الطب الصيني والهندي القديم، لذلك سوف نقوم بتوضيح فوائد الكركم من خلال دوت الخليج
فوائد الكركم العلاجية
يستخدم الكركم في العديد من العلاجات الطبية والتي تتمثل في الآتي:
- يساعد الكركم في تبييض الأسنان وعلاج التهابات الفم، حيث له خصائص مضادة للجراثيم والفيروسات.
- يساعد الكركم في علاج الكبد ويعالج الكوليسترول وينظف السموم، كما يعمل على تقليل الآثار الجانبية للكحوليات ويعمل على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية.
- يعمل الكركم على علاج البشرة وتقليل علامات تقدم السن والشفاء من الجروح وعلاج الصدفية، وتخلص البشرة من حب الشباب، كما يعمل على علاج الجرب بخلطه مع زيت النيم.
- حيث يساعد الكركم في علاج النمش والكلف.
- يعمل الكركم على تحفيز الجهاز المناعي في الجسم، ويساعد على التئام الجروح، ونمو الجلد التالف من جديد ويستخدم كمطهر طبيعي فعال.
- يساعد الكركم على مكافحة السرطانات، حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أنه يحتوي على مركب الكركمين وهو عنصر نشط يحفز الخلايا التي تتسبب في تدمير الخلايا السرطانية.
- حيث نجد أن الكركم يساعد في علاج العديد من الأمراض سواء الجلدية أو الأمراض المناعية.