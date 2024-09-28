نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكتسح الخلود برباعية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الخلود برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الهلال والخلود

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والخلود برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف ولكنهم لم ينجحوا لتألق الدفاع والحارسان وسجل كوليبالي الهدف الأول في الدقيقة 38.

وعاد مالكوم بالهدف الثاني في الدقيقة 43 صنعه له الدوسري وعاد البليهي بالهدف الثالث في الدقيقة 45 صنع سافيتش وانتهى الشوط الأول 3/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل لودي الهدف الرابع في الدقيقة 48 بتمريرة للدوسري وعاد الهمامي بالهدف الأول للخلود في الدقيقة 71 صنعه له زميله صوعان وسدد ايكونج ضربة جزاء للخلود في الدقيقة 87 وانتهت المباراة 4/1.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي الخلود في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط حيث فاز خلال لقاء وتعادل وهزم ثلاث مرات.