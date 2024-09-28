«مفيش احلا من كده بجد»... طريقة عمل كولاجين طبيعي لشد البشرة والتخلص من التجاعيد في دقائق هتصغري 20 سنة!!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر كريم “لبان الدكر” والنشا منتجا مميزا في عالم المستحضرات التجميلية حيث يساعد في مكافحة التجاعيد وتنظيف المسام الواسعة كما يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة الناتجة عن حب الشباب وأشعة الشمس الضارة، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الدم في البشرة.

كريم لبان الذكر والنشا

هذا يجعلها تبدو أكثر جاذبية وجمالا كما أن هذا الكريم يعتبر مصدراً طبيعياً للكولاجين الذي يساعد على شد البشرة والتخلص من علامات الشيخوخة بشكل دائم سنستعرض في السطور التالية كيفية تحضير كريم لبان الذكر والنشا الرائع لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد.

مكونات كريم لبان الدكر والنشا

كوب من مغلي لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين الدوائي.

سواء كنتِ تبحثين عن وسيلة للعناية بالبشرة بطرق طبيعية أو ترغبين في تجربة وصفة فريدة فإن كريم لبان الذكر والنشا يعتبر خيارا مبتكرا يجمع بين الفوائد الجمالية لهذين المكونين.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر