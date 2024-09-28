بعد فوز الزمالك.. أحدث ظهور لـ يوسف الشريف من داخل الملعب

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان يوسف الشريف علي فيلم جديد بعنوان "ديربي الموت"، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب دام لمدة سبع سنوات كاملة حيث كان أخر أعماله فى السينما فيلم بنى أدم الذي قدمه عام 2018.

يوسف الشريف يشارك جمهوره صورة من كواليس فيلمه الجديد

شارك يوسف الشريف جمهوره عبر صفحته الرسمية علي موقع إنستجرام، صورة من أحدث ظهور له من داخل استاد المملكة أرينا، أثناء مباراة السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلى والزمالك التي أقيمت في الرياض، وذلك لضمهم في مشاهد للفيلم.

أحدث ظهور لـ يوسف الشريف

ظهر يوسف الشريف في الصورة من كواليس تصوير فيلم ديربي الموت، ويظهر من خلفه جمهور الأهلي وسط الإستاد، دون أن يعلق عليها.

فيلم ديربي الموت

وتدور أحداث فيلم ديربي الموت، في إطار تشويقي، حول منافسة رياضية مشوقة تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطًا مظلمة وجرائم غامضة.

أحدث أعمال يوسف الشريف

ومن ناحية أخرى، تعاقد يوسف الشريف خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد، مكون من 8 حلقات، من إنتاج شركة أروما، وجاري في الفترة الحالية الاتفاق على تفاصيله والتعاقد مع باقي أبطاله.

اخر اعمال يوسف الشريف

وكان اخر اعمال يوسف الشريف هو مشاركته في مسلسل "كفر دلهاب" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، وشارك فى بطولته محمد رياض، روجينا، سهر الصايغ، رامز أمير، هادى الجيار، أحمد سعيد عبد الغنى، مى القاضى، محمود حجازى وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وايضا شارك مسلسل كوفيد-25، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، وهاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة مسلسل كوفيد-25

قدم يوسف الشريف في مسلسل كوفيد-25، شخصية "يوتيوبر" خلال الأحداث حيث يحاكى تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال عام 2025 والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.