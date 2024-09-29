بعد فوز الزمالك.. عمر كمال: راهنت حمو بيكا وأورتيجا على 10 آلاف دولار للمباراة

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان عمر كمال جمهوره ومتابعيه علي موقع إنستجرام، فيديو مرح مع صديقيته مغنيا المهرجانات أورتيجا وحمو بيكا، يمازحهما بعد خسارة النادي الأهلي في مباراة السوبر إفريقي ضد نادي الزمالك.

https://www.instagram.com/reel/DAdKqvgpzzV/?igsh=NTg3MzQwamRnbTlz

عمر كمال يتراهن علي فوز الزمالك

وظهر عمر كمال في الفيديو برفقة أورتيجا وحمو بيكا، قال عمر: "ألف ألف مبروك لنادي الزمالك، للأسف عشان في أمريكا وفرق الوقت 12 ساعة مقدرتش اتفرج على الماتش، شوفت ضربات الجزاء، وشرفتونا".

وتابع: "اتراهنت مع الاتنين الأهلوية دول على 10 آلاف دولار، أورتيجا راجل أد كلمته واداني 5"، وبعدها وجه كلامه لحمو بيكا، قائلا: "هات الـ5 آلاف دولار ولا أخد واحد من الأنسيالات دي، دا دراعك دا يفك أزمة".

اخر اعمال عمر كمال

وكان اخر أعمال عمر كمال الغنائية بعنوان «الساحر»، الذي طرحها عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبوعبير، ومن إنتاج معتز عرموش وسامو.

كلمات اغنية الساحر

ينفع يا ساحر تجيب لي صاحب راجل ومش غدار

كل اللي مني باعوني شوف لي يا عم أي حوار

ملقتش في اللي معايا أصل وكله سابني وطار

أرجوك ساعدني وشوف لي حل أنا شفت ذل مرار

ذئاب مش صحاب دول، دول بشر شياطين

وعايش مش مخون وسط ناس ثعابين

ولما الأصل بان باع الصحاب في يومين

هروح وبكرة هتعرفوا بجد جيتوا على مين

(عايشين في غابة ما بين ذيابة الصبر يا الله (الله

الجيل ده كله طالع عامل لي بطل وهما هواه

بس في زمانا الذئب شادد حيله ع اللي قواه

احذر يا هلفوت الأسد تقع في ورطة معاه

شكلي وملمحي بيقولوا إني راجل كبير في السن

مع إني لسه والله بادئ أكمل العشرين

بس اللي مريت بيه بجد لو غيري كان اتجن

هتعب يومين وأنا واثق الدنيا بكرة تحن

دورت في الكوكب على واحدة تكون سندي

ما أنا أصل في الدنيا عايش وحدي راحت أمي

ملقتش في الكوكب ولا واحدة تشيل همي

والله من كثر الوجع بضحك عشان أخبي

حبايب مين مفيش منه قلبي حب اتباع

ده غدروا وباعوا عشرة سببوا لي أوجاع

ومادورش ع الحب، الحب أصلا ضاع

دي الوقتِ المال مبدأ شغال وأهي دايرة خداع

ما تشوف لي حل يا عم الساحر ولا بتفكر

حضر لي ميكس اصحاب أصيلة شوافة بتقدر

أنا بالفلوس لميت جيوش علشاني بتمحر

سحر الفلوس خلا النفوس عمالة تتغير

هحرق في دم أي حد دخل دمر لي حياتي

هبعد واسيبكم من النهار ده وضميري صافي وراضي

فضوا الصداقة من النهار ده أنا شيلت حزب اخواتي

الدنيا واسعة والعمر لسه من الأول هبدأ ثاني