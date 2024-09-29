لهذا السبب.. ناهد السباعى تتعرض لكدمات وجروح بالغة الخطورة

القاهرة - محمد ابراهيم -





أثارت الفنانة ناهد السباعى جدلاً واسعاً فور مشاركة جمهورها بصورة لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وظهرت ناهد السباعي وهي مصابة بكدمات وجروح بالغة بالوجه



وكشفت ناهد السباعي عن سبب هذه الكدمات والجروح التي تعرضت لها خلال كواليس تصوير فيلم جديد بعنوان "بنات الباشا".

تعليقات الجمهور على منشور ناهد السباعى

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات هو ده بجد، ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتطرينك، وغيرها من التعليقات.



تعرف على شخصية ناهد السباعى في بنات الباشا



وعلى صعيد آخر، انضمت ناهد السباعى لابطال فيلم بنات الباشا بطولة الفنانة زينة، وتعمل ناهد مع زينة في كوافير نسائي ضمن أحداث العمل .

تفاصيل فيلم بنات الباشا

الفيلم من بطولة زينة، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، تدور أحداثه في مدينة طنطا، في كوافير نسائي، و تتناول الأحداث جريمة قتل، تكشف علاقات الأبطال ببعض، و الفيلم مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم، للكاتبة نورا ناجي.