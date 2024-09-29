بعد وفاة زوجته .. إسماعيل فرغلي يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان إسماعيل فرغلي ترند جوجل وذلك بعد وفاة زوجته أول أمس وتشييع جثمانها صباح السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في حضور عدد كبير من الفنانين.

ومن المقرر أن يقام عزاءها اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية

ويذكر أن آخر أعمال الفنان إسماعيل فرغلي في الدراما، هو مشاركته في مسلسل "خالد نور وولده نور خال" بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

وشارك في بطولة مسلسل “خالد نور وولده نور خالد” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:كريم محمود عبدالعزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، حمزة العيلي، إسماعيل فرغلي، شريف رمزي، دنيا سامي، محمد عبدالعظيم، تأليف كريم سامي وإخراج محمد أمين.