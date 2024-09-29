نشوى مصطفى: أصبحت جدة منذ أسبوعين.. وإبنتي تنتظر مولودها الأول نهاية العام

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة نشوي مصطفي عن تفاصيل حياتها الشخصية، وذلك خلال إستضافتها في برنا “ضيفي”، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي معتز الدمرداش ، عبر قناة الشرق الفضائية.

وقالت نشوي مصطفي: “أصحبت جدة من أسبوعين فقط ، حيث رزق نجلي عبد الرحمن بمولوده الاول علي ، كما سينضم الي أسرتي فرد جديد ، حيث ستزوق ابنتي مريم بمولودة مع نهاية العام الجاري” .

أخر أعمال نشوي مصطفي

ويذكر ان شاركت الفنانة نشوي مصطفي في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل “إمبراطورية ميم” ، والذى عادت من خلال للفن بعد غياب سنوت .

الذي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، وشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان خالد النبوي، نشوى مصطفى، نور النبوي، حلا شيحة، محمود عبد العزيز، محمود حافظ، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة