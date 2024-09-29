شيرين عبد الوهاب تعتذر لشقيقها: "بعتك بأرخص تمن"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب كواليس الخلاف بينها وبين شقيقها من خلال حسابها الشخصي على منصة إكس.

قالت شيرين عبد الوهاب:'في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متجوزاه.

أضافت:' ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها، فأنا قررت أرضى ربنا بس أنت صح وأنا أسفة، علي كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها، لأني بعتك بأرخص تمن، يارتني كنت سمعت كلامك ياغالي.

في الأوقات الأخيرة، تداولت بعض المواقع أخبارًا حول دخول شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى لإجراء عملية، مما أثار قلق محبيها، إلا أن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة، خرج بتصريحات صحفية نفي هذه الأخبار تمامًا.

وأكد أن شيرين بخير وبصحة جيدة، مشيرًا إلى أن ما يُنشر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

من جهة أخرى، تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 28 نوفمبر المقبل بعد فترة غياب. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا نظرًا لشعبية شيرين الكبيرة وعودتها القوية إلى الساحة الفنية