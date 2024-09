نجاح شخصية عايدة رياض في مسلسل "برغم القانون" واستمرار مسيرتها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجحت الفنانة عايدة رياض في تقديم أداء مميز في مسلسل "برغم القانون"، حيث تألقت بشخصية جديدة ومؤثرة، تعكس قوتها وموهبتها الكبيرة.



على الرغم من التحديات التي واجهتها، بما في ذلك ظهورها بكرسي متحرك، استطاعت عايدة أن تترك بصمة واضحة في قلوب المشاهدين، مما يعكس حب الوطن العربي لها وتقديره لفنها.

تعتبر عايدة رياض واحدة من أبرز الفنانات في الساحة الفنية، حيث استطاعت أن تحافظ على مسيرتها الفنية على مر السنين، مقدمة أعمالًا متنوعة بين الدراما والكوميديا.



يعكس نجاحها في "برغم القانون" قدرتها على التكيف مع مختلف الأدوار والتحديات، مما يجعلها مثالًا يحتذى به للكثير من الفنانين.

تستمر عايدة رياض في جذب الأنظار، حيث تسلط الأضواء على القضايا الاجتماعية والإنسانية من خلال أعمالها.



إن حب الجمهور لها يبرز مكانتها كفنانة مميزة في الوطن العربي، ويعكس أيضًا قدرة الفن على تجاوز الحدود والتحديات.

أحداث مسلسل برغم القانون



وتدور أحداث مسلسل "برغم القانون"، في إطار درامي، حيث تعمل ليلى بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركًا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج استمر لعشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

أبطال مسلسل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون"، بطولة الفنانة إيمان العاصي، محمد القس، هاني عادل، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، وليد فواز، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، فرح يوسف، جوري بكر، تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبدالسلام.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويُعرض مسلسل "برغم القانون"، عبر قناة ON الساعة 7.30 مسًاء ويُعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض أيضًاعلى قناة ON drama الساعة 10 مسًاء ويُعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 5 مساء، يوميًا من الأحد للخميس، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it.