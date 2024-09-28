انت الأن تتابع خبر وداعاً للسكري .. اليك مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم وينقي الكلى والكبد من الدهون والسموم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الحلبة من النباتات الطبيعية المفيدة التي يستخدمها الناس منذ القدم في علاج العديد من الأمراض تعتبر الحلبة مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري حيث تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم تحتوي الحلبة على مركبات تعمل على زيادة حساسية الجسم للإنسولين مما يساعد على تحسين قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز هذا يساهم في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي بالإضافة إلى ذلك فإن الحلبة غنية بالألياف التي تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي تقلل من ارتفاع مستوى السكر بعد تناول الوجبات.

مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم