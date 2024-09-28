انت الأن تتابع خبر وداعاً للسكري .. اليك مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم وينقي الكلى والكبد من الدهون والسموم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعد الحلبة من النباتات الطبيعية المفيدة التي يستخدمها الناس منذ القدم في علاج العديد من الأمراض تعتبر الحلبة مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري حيث تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم تحتوي الحلبة على مركبات تعمل على زيادة حساسية الجسم للإنسولين مما يساعد على تحسين قدرة الخلايا على امتصاص الجلوكوز هذا يساهم في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي بالإضافة إلى ذلك فإن الحلبة غنية بالألياف التي تساهم في إبطاء امتصاص الكربوهيدرات وبالتالي تقلل من ارتفاع مستوى السكر بعد تناول الوجبات.
مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص السكر في الدم
- الحلبة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من الضرر الناتج عن ارتفاع مستويات السكر المستمرة وتحسن صحة الأوعية الدموية وتقلل من الالتهابات المزمنة التي قد تصيب مرضى السكري علاوة على ذلك فإن الحلبة تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار مما يسهم في تحسين صحة القلب والشرايين التي تكون عرضة للتلف بسبب مرض السكري.
- يمكن تناول الحلبة بطرق متعددة سواء على شكل بذور مسحوقة أو منقوع أو إضافتها إلى الأطعمة اليومية بشكل معتدل يفضل استشارة الطبيب قبل البدء في تناول الحلبة بانتظام للتأكد من الجرعة المناسبة وتجنب أي تداخلات دوائية محتملة.
- ختاما تلعب الحلبة دورا فعالا في تحسين صحة مرضى السكري من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم صحة القلب والشرايين.