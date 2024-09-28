أصالة تعلق على أحداث لبنان: "الله يحفظ شعبه ويطلعه من هالوجع"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة أصالة نصري، عن تضامنها مع الشعب اللبناني، بعد الأحداث الأخيرة التي تمر بها لبنان، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأبرياء.

أصالة تعلق على أحداث لبنان

ونشرت أصالة منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «الله يحفظ لبنان ويحفظ شعبه وأرضه ويحميه ويطلعه من هالوجع اللي واجعنا معه يا رب العالمين، لبنان».

أحدث أعمال أصالة

سبق، وطرحت أصالة ألبومها الجديد، الذي يتضمن «ثم أنا» 10 أغاني مختلفة وهي «الساعة، الكرسي، جرح العرب، ما تهون، يمر وما يسلم، ثم أنا، تسألني، انسان، كلك لهم، لا تختبر»،

اخر اعمال أصالة

وكان اخر اعمال أصالة هي أغنية «سبب فرحتي»، التي غنتها بالمشاركة مع الفنان أحمد سعد، وحققت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من ألحان أحمد سعد، وكلمات محمد شافعي، وتوزيع محمد عاطف الحلو.

كلمات «سبب فرحتي»

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك

أنت الأمان وباختصار لو كله مال بسند عليك

أنت اللي بيك احلو عمري

ومهما يجري أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك

أنا كنت مين قبل أما اشوف عينك وألين

قبل أما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين

ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين

يا حبيبتي وأما بتضحكي بتحلي في عنيا السنين

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل، أنا ليكي بنتمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفك بخير

يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل أنا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني طول ما أنا شايفِك بخير

مش بعرف أوصف فرحتي لما تغازلني بالكلام

وكفايه عندي انك شايفني أهم واحدة ومن زمان

دايمًا بشوفني في_عينك الطفلة البريئة حنيتك خلتني احس

بكل تفاصيل الاهتمام الناس تفوت وانتي اللي ثابته

دون شروط سكني وأماني وملجئي

فهماني حتى في_السكوت

ملكيش شبيه

طمنتي قلبي وعيشتي فيه

هادية وبريئة وطيبة

وكفاية بس عينيكي دي

يا سبب فرحتي

يا مقاسمني سكتي

بتقويني في دينتي

وانا جمبك مش هميل

أنا ليك بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما أنا شايفَك بخير

يا سبب فرحتي

يا مقاسماني سكتي

بتقويني في دينتي

وأنا جمبك مش هميل

أنا ليكي بَنتِمي

يا آخري وأولي

ولا حاجة بتهمني

طول ما أنا شايفِك بخير