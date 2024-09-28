تعرف على أغرب عادات بعض النجوم قبل السفر (تقرير )



القاهرة - محمد ابراهيم -

السفر هو تجربة تجمع بين الاستكشاف والمغامرة، ويعتبر جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من النجوم. لكل نجم طقوسه الخاصة التي تسبق رحلاته، تعكس شخصيته وأسلوب حياته. هذه الطقوس قد تتراوح بين التحضيرات النفسية والبدنية، إلى تنظيم التفاصيل الدقيقة للرحلة.

بعض النجوم يفضلون الاسترخاء والتأمل قبل انطلاق رحلتهم، بينما يركز آخرون على تنظيم جداولهم بدقة لضمان الاستمتاع بكل لحظة. في هذا السياق، نجد أن هذه الطقوس ليست مجرد عادات، بل تعكس أيضًا كيفية تعامل هؤلاء النجوم مع ضغوط الحياة اليومية واحتياجاتهم الخاصة خلال السفر.

استكشاف طقوس السفر لدى النجوم يكشف لنا عن جوانب من شخصياتهم، وكيف يختارون أن يعيشوا تجاربهم الفريدة على الطريق.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز تصريحات بعض النجوم عن طقوس السفر

جنيفر أنيستون: تتحدث عن أهمية التحضير النفسي قبل السفر، حيث تفضل قضاء وقت في التأمل والاسترخاء قبل الرحلات الطويلة.

ليوناردو دي كابريو: يشير إلى أنه يحرص على استكشاف الثقافة المحلية في كل وجهة، ويخصص وقتًا لتجربة المأكولات التقليدية.

كيم كارداشيان: تفضل أن تكون رحلاتها منظمة بشكل جيد، حيث تُعد قائمة بالأماكن التي ترغب في زيارتها وتخطط لكل تفاصيل الرحلة.

إد شيران: يعبّر عن حبه للتنقل بين الأماكن المختلفة، ويستمتع بالتقاط الصور الطبيعية خلال رحلاته، حيث يُعتبر التصوير جزءًا أساسيًا من طقوس سفره.

أوبرا وينفري: تشدد على أهمية السفر كوسيلة لتجديد الروح، وتفضل أن تكون رحلاتها موجهة نحو الاستجمام والتأمل في الطبيعة.

ريهانا: تُعتبر من محبي السفر الفاخر، وتفضل أن تأخذ معها طاقم عمل صغير لمساعدتها في تنظيم رحلاتها، كما تحرص على زيارة المنتجعات الفاخرة.

دوا ليبا: تفضل السفر مع أصدقائها وتقضي وقتًا في اكتشاف الأماكن الجديدة وتجربة الأنشطة المحلية، مما يجعل رحلاتها مفعمة بالمرح.

توم هانكس: يتحدث عن حبه للقراءة أثناء السفر، حيث يحمل معه دائمًا مجموعة من الكتب التي يستمتع بقراءتها في الطائرة أو أثناء الانتظار.

نيوما: يفضل السفر بأسلوب بسيط، ويحرص على التعرف على السكان المحليين وتعلم لغتهم، مما يضيف تجربة فريدة لكل رحلة.

كيت وينسلت: تؤمن بأهمية أخذ فترات راحة خلال السفر، وتخصص وقتًا للاسترخاء واستكشاف الطبيعة، مما يساعدها على تجديد نشاطها.