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أحمد جودة - القاهرة - استعاد بوروسيا دورتموند توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، وذلك عقب فوزه الكبير على ضيفه بوخوم 4/2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

دورتموند يستعيد توازنه ويقلب تأخره إلى فوز برباعية على بوخوم بالدوري الألماني

ورفع دورتموند، الذي تلقى خسارة كبيرة في الجولة الماضية أمام شتوتجارت 1/5، رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ المتصدر الذي يواجه حامل اللقب باير ليفركوزن غدا السبت ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم بوخوم عن طريق ماتيوس بيرو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف داني دي ويت الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 44 سجل سيرهو جيراسي الهدف الأول لدورتموند، ثم أدرك إيمري كان التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 75 سجل جيراسي الهدف الثالث لدورتموند، فيما اختتم فليكس نيمتشا الرباعية في الدقيقة 81.