نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات زملكاوية على كورنيش الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم تتوقف احتفالات مشجعى ومحبي الزمالك بالإسكندرية منذ انتهاء مباراة نهائى السوبر الإفريقى بفوز الفارس الأبيض.

احتفالات زملكاوية على كورنيش الإسكندرية

وتمركزت احتفالات الزملكاوية السكندريين على كورنيش عروس البحر فى مناطق متفرقة من المنتزة إلى منطقة أبو العباس وارتفعت الأعلام البيضاء وانطلقت الأغانى من داخل السيارات.

وشهد كوبرى ستانلى بالإسكندرية احتفالات صاخبه لمشجعى الزمالك بالمحافظة من مختلف الأعمار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية سواء بأعلام أو قمصان الزمالك.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقى مساء الجمعة بعد تغلبه على الأهلى 4/3 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت باستاد المملكة ارينا فى الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لكل فريق.

