"شيخ العطارين قالي عليها"...سر طبيعي في هذه العشبة سيجعلك تعود إلى أزهى فترات حياتك

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رياض - احمد صلاح - تُعتبر عشبة ذنب الخيل واحدة من أكثر الوصفات الطبيعية فعالية في تعزيز صحة وجمال وحيوية الشعر، وتُعرف أيضاً بعشبة ذيل الحصان في العديد من البلدان حيث تحتوي هذه العشبة على مادة السيليكا التي تساهم في تحسين نمو الشعر من خلال تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس والحفاظ على صحتها. تلعب هذه العشبة دوراً مهماً في التخلص من القشرة ومنع جفاف فروة الرأس، كما أنها تساعد في مكافحة تساقط الشعر وتقصفه، وتجدد خلايا الشعر مما يزيد من حيويته ونضارته.

وصفة عشبة ذنب الحصان للشعر

تُعتبر عشبة ذنب الخيل أو ذيل الحصان فعّالة في تقليل الالتهابات الدقيقة وتأخير شيخوخة ألياف الشعر الناتجة عن الجذور الحرة، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة. كما أن زيادة نسبة السيليكون في ألياف الشعر تساهم في تقليل تساقط الشعر وتعزيز لمعانه. وقد أظهرت دراسة استمرت ثلاثة أشهر على مجموعة من النساء اللواتي يعانين من ترقق الشعر أن تناول كبسولتين يومياً تحتويان على مستخلص ذنب الخيل المجفف ومكونات أخرى ساهم في تعزيز نمو الشعر وتقويته مقارنة بالمجموعة الضابطة.

وفيما يلي مكونات وصفة ذنب الخيل للشعر:

ملعقة كبيرة من زيت ذنب الخيل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

احضري وعاء صغير وضعي فيه زيت ذنب الخيل.

ثم أضيفي زيت جوز الهند وامزجي الزيوت معاً.

بعد ذلك، لا تنسي إضافة زيت الزيتون واستمرّي في التقليب حتى تتجانس الزيوت بشكل جيد.

طريقة الاستخدام