”ضاع عمرنا واحنا منعرفش”..عشبة سحرية تعمل علي إعادة الأمل والحياة للعجائز..العشبة كنز في كل منزل.. لن تصدق ما الذي تحتويه.!

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رياض - احمد صلاح - إكليل الجبل، المعروف أيضاً باسم الروزماري، هو عشب أخضر معمر، وهو عشب أخضر معطر ينتمي إلى فصيلة النعناع، وأجناس الزعتر والريحان، موطنها الأصلي هو حوض البحر الأبيض المتوسط، ولكنها تُزرع في أجزاء كثيرة من العالم وهي معروفة جيداً كتوابل، وغالباً ما يستخدم إكليل الجبل طازجاً في الأطباق والشاي أو مجففاً ومطحوناً إلى مسحوق ناعم، وهو مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المفيدة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين بي 6 وقد استُخدم لأغراض طبية و علاجية وتجميلية منذ القدم نظراً لفوائده الصحية العديدة.

وصفات إكليل الجبل للبشرة

هناك العديد من الخلطات الطبيعية للبشرة التي تحتوي على نبتة إكليل الجبل، ولكن يجب التنويه إلى أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من المواد الموجودة في هذه الخلطات أو من المواد الخاصة بإكليل الجبل.

المكونات

عشبة إكليل الجبل المجففة.

كمية معتدلة من مسحوق الشوفان.

للبشرة الدهنية، كمية مناسبة من الماء المغلي المبرد لخلط المكونين السابقين.

للبشرة الجافة 1 ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من الحليب للبشرة الجافة.

طريقة التحضير.