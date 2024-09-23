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رياض - احمد صلاح - تطويل مضمون للشعر بمعدل 2 سم أسبوعياً بمكون طبيعي واحد ودون تكلفة، هل تعانين من ضعف كبير في شعرك وعد قدرته على النمو بسرعة؟، هل ترغبين في زيادة طول شعرك بشكل مضمون وبسرعة الصاروخ؟، إليك وصفة من أروع ما يكون بإستخدام بيضة واحدة لتطويل الشعر بسرعة كبيرة ومعدل مضمون أسبوعياً. ولا تقلقي فتلك الخلطة تعمل أيضاً على تنعيم الشعر وتحميه من الجفاف وتزيد من لمعانه، ولا تصيبه بالهيشان مثل كثير من خلطات تطويل الشعر، وكذلك تعالج الشيب نظراً لاحتواء البيض على نسبة عالية جداً من البروتينات والأحماض الدهنية والفيتامينات، والتي جميعها تعتبر أساسيات للحصول على شعر صحي طويل.

خلطة مضمونة لتطويل الشعر بسرعة

سوف نستخدم صفار بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر أو زيت الخروع، بالاضافة إلى ملعقة صغيرة ممتلئة من النسكافيه (القهوة سريعة الذوبان)، فقد أثبتت الدراسات أن الكافيين الموجود في النسكافيه هو من العناصر التي تساهم في تعزيز نمو الشعر وتغذية بصيلاته، وأيضاً يعمل الكافيين على تحفيز وتنشيط الدورة الدموية مما يعمل على تقليل تساقط الشعر، كما يعمل على علاج الشيب المبكر لاحتوائه على الهرمونات المحفزة للون الشعر الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام