انت الأن تتابع خبر بمكونين فقط تخلصي من اسمرار اليدين والرجلين والأكواع والركبة في أقل من 10 دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا له دور كبير في تفتيح اليدين والرجلين والأكواع والركب فهو يساعد في شد التجاعيد التي تظهر في الوجه بأبسط الوصفات والطرق الطبيعية، حيث أنه له دور فعال في التخلص من تلك التجاعيد، كما أنه يعمل على تبييض وتفتيح البشرة بصورة جيدة ويعيد لها النضارة والحيوية بفضل احتواء النشا على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تحافظ على الجلد من الجفاف، وبعد تجربة وصفة النشا في تفتيح اليدين والقدمين يمكن للمرأة قول وداعًا لاستخدام مستحضرات التجميل وتفتيح البشرة، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام النشا وفوائده وطريقة إعداد وصفة النشا لتفتيح اليدين والرجلين والأكواع والركب وغيرها من المناطق الداكنة في الجسم.

كريم النشا والليمون للتبيض

سوف نحتاج في وصفة النشا في تفتيح اليدين والرجلين والكوعين والركبتين إلى ملعقة نشا واحدة أو ملعقتين، وذلك حسب الكمية التي ترغبين في الحصول عليها.

كذلك من المعروف أن الليمون له دور كبير في تفتيح الجلد، ولهذا فسوف نحتاج إلى كمية مناسبة من عصير الليمون ليتم مزج النشا بهما ولكي يصبح القوام سائل بعض الشيء.

طريقة عمل وصفة النشا والليمون للتفتيح

بعد مزج كل من النشا مع عصير الليمون جيدًا نقوم بوضع الخليط فوق اليد أو فوق أي من الأماكن الغامقة التي نرغب في تفتيحها من الجسم، وذلك لمدة فقط ربع ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر، وعندها سوف نلاحظ تفتيح الجلد بصورة ملحوظة من الاستخدام الأول لوصفة النشا وعصير الليمون، وذلك بفضل أن الليمون غني جدًا بفيتامين سي وهو الفيتامين الذي يساهم بدوره في تبيض البشرة وتفتيحها وبالتالي تصبح مشرقة ونضرة.

أبرز فوائد النشا للبشرة

استخدام النشا له الكثير من الفوائد للبشرة، حيث أنه يساهم في حماية البشرة من الجفاف التي تتعرض له، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد المتعددة للنشا والتي جاء من أبرزها ما يلي: