في هذا الموعد.. وائل جسار يحيي حفلًا غنائيًا في مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل جسار لاحياء حفل غنائي في مصر يوم 14 اكتوبر الجاري ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغانية المميزة.

نجاحات وائل جسار الأخيرة



في الفترة الأخيرة، لاقى وائل جسار نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيته الجديدة "حد بيحبني"، الأغنية من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع إسلام رفعت، كما شارك في العمل مهندس الصوت ماهر صلاح.

هذه الأغنية تعكس مشاعر الحب والحنين بأسلوب يتقنه جسار، مما زاد من شعبيتها بين الجمهور.

"كل وعد" وائل جسار تتجاوز الـ10 ملايين مشاهدة



بالإضافة إلى ذلك، حقق وائل جسار إنجازًا آخر من خلال أغنيته "كل وعد"، التي تجاوزت حاجز الـ10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

وعبّر وائل عن فرحته بهذا النجاح عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "كل وعد تتخطى الـ10 ملايين مشاهدة على يوتيوب"، الأغنية من كلمات رفيق نجيب وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج وماستر وسام عبدالمنعم.

وقد تولى جورج يعقوب تسجيل غناء وائل، بينما قام رامز سليمان بالإنتاج التنفيذي، وتصوير الفيديو كان من تنفيذ محمد رزق.