وزير العمل يستقبل وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 02:27 مساءً - استقبل محمد جبران وزير العمل ،اليوم الثلاثاء،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات التشريعية المشتركة.

وبحث الجانبان أهمية تكثيف الجهود لسرعة مناقشة مشروع قانون العمل،خلال الفترة المقبلة، في" المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل"، الذي يضم ممثلي أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال،والجهات المختصة ،تمهيدا لعرضه على دورة الانعقاد القادمة لمجلس النواب..وأكد الجانبان على دور هذا التشريع،في تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الاستثمار،تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .