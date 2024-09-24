الداخلية: ضبط شحنة مخدرات قيمتها 1.5 مليار جنيه قادمة من الخارج عبر ميناء غرب بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 05:35 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الإستباقية للتشكيلات العصابية متجرى المواد المخدرة، وفى ضوء إحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون إستغلالها من قبل التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة، وفى ضوء التعاون الدولى وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدتها التحريات إعتزام تشكيل عصابى جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحرى، ومشمولها المستندى (سجاد وفرش سجاد) والمرسلة لصالح إحدى شركات الإستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل وذلك تمهيداً لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات وتنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط (9 من عناصر التشكيل ) ، كما تم ضبط الحاوية وعثر بداخلها على (200 كيلو جرام لعقار الكبتاجون المخدر – 40 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 6 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم التنسيق مع شرطة الإنتربول لضبط باقى عناصر التشكيل الهاربة بالخارج (3 أشخاص يحملون جنسيات مختلفة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليار جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.