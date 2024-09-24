نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي ضد واتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة واتفورد اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



ويحتضن ملعب الاتحاد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع نظيره نادي واتفورد اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر ضمن لقاءات كأس الرابطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد واتفورد اليوم

حراسة المرمى:- أورتيجا

‏الدفاع: لويس، برانثويت، ستونز، والكر

‏الوسط:- مكاتي، اورايلي، نونيس

‏الهجوم:- جريليتش، فودين، دوكو