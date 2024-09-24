نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يكشف توقعاته لمباراة القمة في السوبر الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق، أن كفة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هي الأرجح قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويخوض فريق الأهلي مباراة السوبر الافريقي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، بينما توج الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

تصريحات أسامة عرابي

وقال أسامة عرابي نجم فريق الأهلي السابق خلال تصريحات تلفزيونية: من وجهة نظري أن النادي الأهلي كفته أرجح للفوز ببطولة السوبر الإفريقي على حساب نادي الزمالك ونسبة فوز الأهلي تصل إلى ٧٠ ٪ مقابل ٣٠ ٪ لصالح نادي الزمالك.

وتابع: أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك خاصة أن المباراة مذاعة في كل أنحاء الوطن العربي.