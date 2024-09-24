الأربعاء.. عرض الأفلام الفائزة في ملتقى "رؤية" بنادي سينما الإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر فعاليات نادي سينما الإسماعيلية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء.

فيلم اليوم اللي شفتك فيه

ويعرض خلال فعاليات النادي الافلام الفائزة بملتقي رؤية لسينما الشباب وهي الأفلام الروائية القصيرة "اليوم اللي شفتك فيه" إخراج محمد هاني، و" بحر" اخراج بلال أبو سمرة، وفيلم "فوتوجراف" اخراج عمرو سليم اضافة إلى فيلم " الأجسام أقرب مما تبدو " اخراج احمد صبحي.

كما يعرض خلال فعاليات نادي سينما الاسماعيلية الفيلم التسجيلي " اتنين وعشرين" إخراج شيماء الجوادي.

وعقب عرض الأفلام تفام ندوة يديرها كلًا من الناقد السينمائي اسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي ويتم خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور المشاركة بالنادي.

معلومات عن نادي سينما الإسماعيلية

يذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما تحت إشراف فني الناقد السينمائي إسلام احمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد على، وإشراف إداري رامي رجب.