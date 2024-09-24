الرياضة

الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: إصابة تير شتيجن برباط صليبي.. ماركا: ريال مدريد أمام ألافيس اليوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت: إصابة تير شتيجن برباط صليبي.. ماركا: ريال مدريد أمام ألافيس اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء 24- 9- 2024:

عناوين أبرز الصحف الأوروبية اليوم الثلاثاء

 

لاجازيتا ديلو سبورت: 

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انتقام فونسيكا
الميلان اصبح لي
انزاغي يوقظ لاعبي الانتر
اليوفي إذا لم تسدد لن تسجل الاهداف
فريدكين يريد روما وايفرتون
تورينو الهدف الاساسي كأس ايطاليا
اصابة رودي وتير شتيغن برباط صليبي

 

كورييري ديلو سبورت: 

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نجوم تتخاذل
انتر يؤجل المنافسة على اللقب ولاوتارو جاهز لقيادة الفريق
فريدكين يحاول مع ايفرتون
من فلاهوفيتش إلى دوغلتس لغز تياغو
مسيرة لوكاكو يحلم بالقمة مع نابولي

 

 ماركا: 

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كل الطرق تؤدي إلى الذهب
الريال امام الافيس اليوم
انشيلوتي يأمل ببعض التغييرات
اصابة رودي ايضا" في ركبته
نادال يسحل اسمه في النهائي

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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