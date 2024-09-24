نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم ليفربول يحسم موقفه من الرحيل عن قلعة الريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سلطت تقارير صحفية بريطانية الضوء على اقتراب الإنجليزي جو جوميز من الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة.

جوميز يحسم مستقبله مع ليفربول

ولفت موقع فوتبول إنسايدر البريطاني أن جوميز لعب دورًا هامًا في إنجازات ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب، ولكنه ابتعد عن حسابات المُدرب الحالي أرني سلوت.

وأكد الموقع البريطاني أن كلا من أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد يُراقبان موقف جوميز من أجل التعاقد معه خلال الفترة المُقبلة، حيث أظهر الفريقان اهتمامًا بجوميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم تتوصل الأطراف المعنية لاتفاقٍ نهائي بشأن الصفقة.

وأوضح الموقع البريطاني أن الألماني أرني سلوت المدير الفني لليفربول يُفضل بدائل أخرى على جوميز في مركز قلب الدفاع وفي مركز الظهير.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن جوميز لم يُشارك في الموسم الحالي سوى في 11 دقيقة فقط في لقاء الريدز أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا ولم يلعب أي دقيقة في الدوري الإنجليزي.

وأفاد الموقع البريطاني بأن رحيل جوميز عن ليفربول سيكون خلال الميركاتو الشتوي مُفيدًا له وبالتأكيد سيحصل على فرصة المُشاركة بشكلٍ مُنتظم، ويبلغ جوميز من العُمر 27 عامًا ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع وينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2027.

وألمح الموقع البريطاني أن جوميز لعب مع ليفربول في 225 مُباراةً في جميع البطولات وحقق مع ليفربول الكثير من البطولات أبرزها بكل تأكيد تحقيق لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.