نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستهدف ثلاثي باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية بريطانية الضوء سعي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع 3 نجوم من صفوف باير ليفركوزن الذي فاز في الموسم الماضي بلقب الدوري الألماني.



وأشار موقع كوت أوفسايد البريطاني إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي ليفربول للوصول بالفريق لأقوى مستوى مُمكن استعدادا لتحديات الفترة المُقبلة.



وأضاف الموقع البريطاني أن ليفربول كثف اهتمامه بتوقيع الألماني الشاب فلوريان فيرتز نجم ليفركوزن.



وأكد الموقع البريطاني أن فلوريان فيرتز مُنفتح لفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي وذلك على الرغم من اهتمام كلا من ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني بالحصول على خدماته.

وأوضح الموقع البريطاني أن باير ليفركوزن يرغب في الحصول على مُقابلٍ مالي لا يقل عن 100 مليون يورو من أجل المُوافقة على بيع فلوريان فيرتز في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.

وألمح الموقع البريطاني أن ليفربول مُهتم أيضًا بتوقيع الهولندي جيريمي فريمبونج الذي يملك في عقده مع باير ليفركوزن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 34 مليون جنيه إسترليني وهو ما يجعله هدفًا مُناسبًا للأندية الأوروبية الكبرى.

وأفاد الموقع البريطاني بأن قائمة أهداف ليفربول تتضمن اسم الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس وتطلب إدارة باير ليفركوزن مُقابل مالي يبلغ قدره 60 مليون يورو من أجل المُوافقة على بيعه.

ولفت الموقع البريطاني أن الأيام المقبلة ستُجيب عن السؤال بشأن قدرة ليفربول الحقيقية على حسم الصفقات الثلاثة.