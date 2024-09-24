نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آيتن عامر تعلق على مشاركتها في جودر 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت أنباء حول مشاركة الفنانة آيتن عامر بمسلسل جودر 2،لتخرج آيتن عن صمتها وتوضح حقيقة هذا الأمر من خلال تصريحات تلفزيونية لها،

وقالت آيتن عامر إنها لن تشارك في الجزء الثاني من مسلسل جودر، مشيرًة إلى أنها ظهرت في الجزء الأول كضيفة شرف فقط، متمنية النجاح لجميع فريق العمل.

آيتن عامر في موسم رمضان 2025

تعاقدت آيتن عامر على مسلسل الحلنجي، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2025، حيث تظهر في دور حبيبة محمد رجب ضمن الأحداث، وتقوم بدورة فتاة تدعى سماح، وتعمل في معرض سيارات، ومع تتابع الأحداث تمر حياتها بالعديد من الأزمات التي تحاول التغلب عليها، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.



آخر أعمال آيتن عامر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، وعبد العزيز مخيون، وشيري عادل، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، مايان السيد، أحمد بدير، محمد التاجي، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل جودر، في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد؛ سالم وسليم وجودر، إذ تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون، للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.