نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معتز الشلماني" حكم السوبر الأفريقي "وشه حلو" على الأهلي وشاهد على ذكرى حزينة للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين فريقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل، على استاد المملكة أرينا في السعودية.

وسيدير المباراة الحكم الليبي معتز الشلماني، ويعاونه كل من عطية عيسى من ليبيا وخليل حساني من تونس، كما سيتواجد الصومالي عمر قرطان كحكم رابع.

بينما ستتولى الجنوب إفريقية أوكانا ماكليما إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة توم أبو نجيل وزكريا برنيسي من المغرب.

نتائج الأندية المصرية مع معتز الشلماني

الأهلي

أدار الحكم الليبي مباراتين للأهلي خلال مشواره التحكيمي، الأولى كانت ضد الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2023 وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

بينما المباراة الثانية كانت في نفس البطولة ولكن ضد الوداد المغربي في ذهاب النهائي وفاز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

الزمالك

تولى الشلماني إدارة مباراة وحيدة للزمالك في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023 وكانت ضد فريق شباب بلوزداد الجزائري وخسر الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

بيراميدز

أدار الحكم الليبي مباراة وحيدة أيضًا لفريق بيراميدز ضد فريق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية موسم 2022 – 2023 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.

المصري

أدار معتز الشلماني مباراة أيضًا لفريق المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية عام 2022 ضد مازيمبي الكونغولي وفاز الفريق البورسعيدي بهدفين دون رد.

