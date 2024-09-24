نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق لأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق الخلود اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الحالي في لقاء حاسم بينهم بستاد الحزم ضمن منافسات دور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "الملك سلمان" بقيادة فيتور بيريرا.

موعد مباراة الشباب والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والخلود مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.