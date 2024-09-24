نعرض لكم الان تفاصيل خبر طارق القاضي: صناديق سعودية وأوروبية تعتزم شراكة كيانات ناشئة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 12:14 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ أعلن المهندس طارق القاضي، مؤسس قمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال، نحو 1000 شركة ناشئة، 80% منها مصرية، إضافة إلى 40 ألف مشارك في الدورة العاشرة التي تنعقد بالإسكندرية بين 5 و8 أكتوبر المقبل. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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