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نعرض لكم الان تفاصيل خبر نجيب ساويرس: الانتخابات الأمريكية لا تقدم خيارات مناسبة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 10:14 صباحاً - يارا الجنايني_ قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية لا تقدم خيارات مثلى للمنطقة، حيث يرى أن ولاء كل من المرشحين الديمقراطي والجمهوري سيكون في النهاية لإسرائيل، ما يجعل المنطقة تُعتبر في مرتبة ثانوية بالنسبة لهما.
وأكد ساويرس في مقابلة مع قناة العربية، أن الحملات الانتخابية تركز على إظهار الولاء لإسرائيل كعامل حاسم، قائلاً: “أنا شخصيًا أفضل الفكر الرأسمالي الذي يمثله ترامب، على الرغم من العيوب المعروفة لديه، مقارنة بالفكر الاشتراكي الذي تمثله كامالا هاريس”.
وأوضح أن ترامب رغم انتقاداته، يعكس رؤية اقتصادية قد تكون أكثر ملائمة من تلك التي تتبناها هاريس الذي وصفها بغير المكتملة في العديد من الجوانب.
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