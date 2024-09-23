بديل الليزر والبوتكس.. طريقة لإزالة شعر الشنب من الجذور وبدون ألم ولن تصدقي النتيجة مش هينمو مجدداً

انت الأن تتابع خبربديل الليزر والبوتكس.. طريقة لإزالة شعر الشنب من الجذور وبدون ألم ولن تصدقي النتيجة مش هينمو مجدداً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستطيع كل فتاة أن تقوم بإزالة شعر الوجه والشنب بسهولة وذلك ما يمكن أن يتم من خلال الاعتماد على وصفات منزلية وتقليدية بسيطة تمكنها من التخلص من الشعر في منطقة فوق الشفاه بسرعة وبسهولة، والتخلص تمام من نموه الزائد فلا يبقى له أثر من خلال استعمال أفضل الوسائل والمواد التي تسهل من إزالة الشعر بطريقة سهلة وسريعة.

وصفة لإزالة شعر الشنب

يمكن لكل سيدة وفتاة أن تتخلص من الشعر الذي يتواجد في الشنب من خلال استعمال أفضل الأدوات مثل الخيط المتين والرفيع، وتعتبر طريقة إزالة شعر الشنب بالخيط هي أسهل وأسرع الطرق المنزلية الممكنة التي يمكن أن يتم استعمالها من قبل كل سيدة لنزع الشعر تماما من تلك المنطقة، ومن الممكن أن يستعمل باستخدام جزء من الخيط ولفه ما بين أصابع اليد، مما يساعد على انتزاع الشعر من الشنب بطريقة سهلة، وتعد طريقة الخيط من أسرع الطرق التي يمكن القيام بها للتخلص من الشعر، حيث أنها تعمل على نزع الشعر من جذوره.

الفازلين والنشا لإزالة الشعر

التخلص من الشعر الزائد من الممكن أن يتم من خلال استعمال بعض المكونات البسيطة التي تساعد على إخفاء الشعر تماما، ومن بين أهم الخلطات المنزلية المجربة التي تسهل من نزع الشعر في الجسم كله والقضاء عليه هي وصفة الفازلين والنشا والتي تعتبر من بين أفضل الخلطات والوصفات المنزلية الطبيعية التي تساعد على تقليل نمو الشعر وزيادة نضارة الجلد

والمكونات هي:

2 ملعقة من الفازلين.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

1ملعقة من النشا.

1 ملعقة من دقيق الترمس.

1 ملعقة من جل الصبار.

خطوات الاستخدام

جهزي بولة ملائمة، وضعي فيها كل المكونات.

اخلطي الفازلين ومطحون الترمس جيدا مع باقي الخليط.

يجب أن تتجانس الوصفة حتى يسهل تطبيقها على الجلد.

لا بد من تطبيق القليل من الخليط على الجلد والمنطقة المطلوب انتزاع الشعر منها.

يجب غسل الجلد جيدا بالماء والغسول،

ويمكن أن يعاد تطبيق الوصفة من مرة لمرتين كل شهر حتى يختفي أثر الشعر.